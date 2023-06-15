Российский чемпион случайно сравнил рф с туалетом

В сети смеются над словами известного спортсмена

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал решение испанских властей запретить въезд в страну российским борцам на молодежный чемпионат Европы-2023. Весной сразу девятерых российских борцов дисквалифицировали за допинг.

Соответствующий комментарий Карелина доступен на sport-express.ru. Бывший борец сравнил ситуацию с туалетом и человеком, которого заперли в нем с помощью швабры. В сети отметили, что таким образом Александр фактически сравнил россию с туалетом.

– Как относитесь к тому, что Испания не дала визу нашей юниорской сборной на Чемпионат Европы? Можно ли это считать провокацией?

– Это было всегда. Не драматизируйте происходящее. До последнего всегда тянули, находили крючки. Мы же конкурентоспособные, если ситуацию можно расшатать, то они пытаются это сделать. Это только мы за честную конкуренцию.

– То есть это способ устранить конкуренцию?

– Раньше закрывали человека шваброй в туалете, чтобы он не вышел. Сейчас в виде швабр визы и целый консульский инструмент. Это пройдет, потому что честная конкуренция более привлекательна для публики, – сказал Карелин.

Пользователи со смехом восприняли слова Карелина.

В сети смеются над словами Александра Карелина

Ранее российская чемпионка заявила, что весь спортивный мир страдает без россиян.

Напомним, известный российский хореограф считает переход своих соотечественников в некоторые страны предательством.