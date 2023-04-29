Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг

Некоторые россияне признались сами в нарушении антидопинговых правил

Международное агентство тестирования (ITA), которое руководит независимой антидопинговой программе Объединенного мира борьбы (UWW), сообщило о дисквалификации девятерых российских борцов. Накануне украинская чемпионка мира попалась на допинге.

Обвинения основываются на данных, предоставленных Григорием Родченковым, бывшим руководителем российской национальной антидопинговой лаборатории в Москве. Об этом сообщает insidethegames.

Отметим, Елена Вострикова и Дарья Лексина уже отбыли свои смягченные дисквалификации, признав нарушение антидопинговых правил. Алексей Щеков получил двухлетний бан, который закончится первого марта 2024 года.

Кроме того, Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына и Анастасия Щавлинская дисквалифицированы до 18 ноября 2023 года.

Добавим, 4 апреля исполком UWW принял решение допустить российских спортсменов к международным турнирам после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета. На данных соревнованиях украинцы не будут принимать участия.