Дев’ять російських борців дискваліфіковано за допінг

Деякі росіяни зізналися самі у порушенні антидопінгових правил

Міжнародне агентство тестування (ITA), яке керує незалежною антидопінговою програмою Об’єднаного світу боротьби (UWW), повідомило про дискваліфікацію дев’ятьох російських борців. Напередодні українська чемпіонка світу попалася на допінгу.

Звинувачення ґрунтуються на даних, наданих Григорієм Родченковим, колишнім керівником російської національної антидопінгової лабораторії в Москві. Про це повідомляє insidethegames.

Зазначимо, Олена Вострікова та Дар’я Лексіна вже відбули свої пом’якшені дискваліфікації, визнавши порушення антидопінгових правил. Олексій Щеков отримав дворічний бан, який закінчиться 1 березня 2024 року.

Крім того, Маргарита Фаткуліна, Олена Гетта, Анжела Катаєва, Олена Куликова, Алевтина Лісіцина та Анастасія Щавлінська дискваліфіковані до 18 листопада 2023 року.

Додамо, 4 квітня виконком UWW ухвалив рішення допустити російських спортсменів до міжнародних турнірів після відповідної рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. На цих змаганнях українці не будуть брати участь.