Збірну України можуть виключити з Олімпіади-2024

Національна команда з важкої атлетики потрапила в серію допінг-скандалів

Збірна України з важкої атлетики допустила три порушення антидопінгових правил, через що нашу команду можуть виключити з Олімпійських ігор у Парижі. Напередодні українки блискуче виступили на континентальній першості у цьому виді спорту.

Українська важкоатлетка, чемпіонка світу та Європи у ваговій категорії до 81 кг Аліна Марущак здала позитивний тест на допінг. Про це повідомляє Inside the Games.

У пробі нашої спортсменки від 10 березня виявили заборонену речовину гідрохлортіазид. Федерацію важкої атлетики України повідомили про тимчасове усунення спортсменки від змагань на початку квітня.

У грудні 2022 року українців Руслана Кожакіна та Богдана Тараненка усунули від змагань з важкої атлетики через порушення антидопінгових правил. Таким чином, українські спортсмени у період з 23 липня 2021 року до 25 липня 2024 року тричі порушили антидопінгові правила, що може позбавити нашу команду квот на Олімпіаду-2024.

На цей час усі три справи перебувають на стадії розгляду, і спортсмени ще можуть довести свою невинність. Однак, якщо українців дискваліфікують на стандартний термін чотири роки, то збірна України з важкої атлетики не виступатиме на Іграх у Парижі.

Раніше повідомлялося про гучний міжнародний скандал на ЧЄ-2023 з важкої атлетики у Вірменії. На турнірі одна зі спортсменок не витримала навантажень і знепритомніла.