Сборную Украины могут исключить из Олимпиады-2024

Национальная команда по тяжелой атлетике угодила в серию допинг-скандалов

Сборная Украины по тяжелой атлетике допустила три нарушения антидопинговых правил, из-за чего нашу команду могут исключить из Олимпийских игр в Париже. Накануне украинки блестяще выступили на континентальном первенстве в этом виде спорта.

Украинская тяжелоатлетка, чемпионка мира и Европы в весовой категории до 81 кг Алина Марущак сдала положительный тест на допинг. Об этом сообщает Inside the Games.

В пробе нашей спортсменки от 10 марта обнаружили запрещенное вещество гидрохлоротиазид. Федерацию тяжелой атлетики Украины уведомили о временном отстранении спортсменки от соревнований в начале апреля.

В декабре 2022 года украинцев Руслана Кожакина и Богдана Тараненко отстранили от соревнований по тяжелой атлетике из-за нарушения антидопинговых правил. Таким образом, украинские спортсмены в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2024 года трижды нарушили антидопинговые правила, что сулит нашей команде лишением квот на Олимпиаду-2024.

На данный момент все три дела находятся на стадии рассмотрения, и спортсмены все еще могут доказать свою невиновность. Однако, если украинцев дисквалифицируют на стандартный срок в четыре года, то сборная Украины по тяжелой атлетике не будет выступать на Играх в Париже.

Ранее сообщалось о громком международном скандале на ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике в Армении. На турнире одна из спортсменок не выдержала нагрузок и потеряла сознание.