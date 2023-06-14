российскую фехтовальщицу выкинули из чемпионата Европы за поддержку войны против Украины
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Фамилия спортсменки отсутствует в заявке
Международная федерация фехтования (FIE), которая допустила представителей стран-агрессоров на международные соревнования, отстранила от чемпионата Европы в болгарском Пловдиве россиянку Валерию Кобзеву за поддержку вторжения рф в Украину.
Об этом свидетельствует список участников, опубликованный на сайте организации. Фамилия спортсменки отсутствует в заявке на турнир, который пройдет 16-18 июня 2023 года.
Как сообщает UkrSportBase, Кобзева не раз ставила лайки под постами в поддержку войны рф против Украины, где содержались символы так называемой СВО Z и V.
Стоит отметить, что в среди участников есть пять представителей россии.
Ранее Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди мужчин, лишь бы не допускать россиян.
Перед этим немцы отказались от проведения КМ в женской рапире. Финляндия последовала примеру Германии, а в Польше придумали оригинальный способ, чтобы российские фехтовальщики даже не думали ехать на соревнования. Кроме того, Дания и Франция также отказались от соревнований по фехтованию в этом году.