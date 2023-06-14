Укр

российскую фехтовальщицу выкинули из чемпионата Европы за поддержку войны против Украины

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
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Автор
Кобзева не раз ставила лайки под постами в поддержку войны Новость обновлена 14 июня 2023, 18:12
Кобзева не раз ставила лайки под постами в поддержку войны. Фото instagram.com/rusfencing

Фамилия спортсменки отсутствует в заявке

Международная федерация фехтования (FIE), которая допустила представителей стран-агрессоров на международные соревнования, отстранила от чемпионата Европы в болгарском Пловдиве россиянку Валерию Кобзеву за поддержку вторжения рф в Украину.

Об этом свидетельствует список участников, опубликованный на сайте организации. Фамилия спортсменки отсутствует в заявке на турнир, который пройдет 16-18 июня 2023 года.

Как сообщает UkrSportBase, Кобзева не раз ставила лайки под постами в поддержку войны рф против Украины, где содержались символы так называемой СВО Z и V.

Стоит отметить, что в среди участников есть пять представителей россии.

Ранее Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди мужчин, лишь бы не допускать россиян.

Перед этим немцы отказались от проведения КМ в женской рапире. Финляндия последовала примеру Германии, а в Польше придумали оригинальный способ, чтобы российские фехтовальщики даже не думали ехать на соревнования. Кроме того, Дания и Франция также отказались от соревнований по фехтованию в этом году.

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#Фехтование #Чемпионат Европы по фехтованию