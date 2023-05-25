По стопам мамы-чемпионки: 15-летняя украинская шпажистка выиграла Евро (видео)

Украинка выиграла молодежный чемпионат Европы

15-летняя украинская шпажистка Эмили Конрад выиграла чемпионат Европы среди молодежи (U-23) в Будапеште (Венгрия). Накануне на этом турнире медаль в женской рапире принесла нашей команде 20-летняя киевлянка Ольга Сопит.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины в Facebook. Эмили принесла Украине второе "золото" на первенстве.

Юная киевлянка уже во втором раунде турнирной сетки выбила из борьбы первый номер посева, хозяйку соревнований Жасмин Тон (15:7). А два поединка из следующих трех украинка выиграла в дополнительную минуту одним уколом. В финале она уверенно одолела старшую на семь лет итальянку Сару Марию Ковальчик (15:12).

"Поздравляем Эмили, а также ее маму-тренера, чемпионку мира-2003 Наталью Конрад. Спасибо, что продолжаете семейные традиции и приумножаете спортивную славу Украины", — отметили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Напомним, что в феврале Конрад завоевала личное "золото" и командную "бронзу" на чемпионате Европы среди кадетов.

Ранее сообщалось, что украинские саблистки сенсационно выиграли командное "золото" на этапе Кубка мира в Грузии.