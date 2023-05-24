Юная украинская фехтовальщица добыла историческую победу на Евро (видео)

Впервые украинцы выиграли "золото" на ЧЕ в этой дисциплине

Во вторник, 23 мая, в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет. И первый же соревновательный день принес награду сборной Украины. Накануне женская сборная Украины по фехтованию на сабле сенсационно выиграла Кубок мира в Батуми.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Украины в Facebook. На пути к победе украинка Ольга Сопит победила чемпионку мира среди кадетов.

20-летняя рапиристка из Киева Сопит завоевала золотую медаль, которая стала историческим успехом для украинского фехтования, ведь раньше нашим представителям в этом виде не удавалось попасть в число призеров на чемпионатах Европы U-23.

На пути к пьедесталу Сопит со счетом 15:11 одолела первых трех соперниц — чемпионку мира среди кадетов британку Амели Тсанг, второй номер мирового юниорского рейтинга FIE Лиор Друк из Израиля и украинку Алину Полозюк. В полуфинале Ольга обыграла итальянку Анну Кристино (15:12), а в финале – Витторию Чиампалини (15:10).

Ранее сообщалось, что саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую награду на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле.

Напомним, 15-летняя украинская фехтовальщица Анна Максименко стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фехтованию на шпаге в Пловдиве.