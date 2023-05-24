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Юна українська фехтувальниця здобула історичну перемогу на Євро (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ольга Сопіт виграла молодіжне Євро Новина оновлена 24 травня 2023, 09:14
Ольга Сопіт виграла молодіжне Євро. Фото facebook.com/fencing.ukraine

Вперше українці виграли "золото" на ЧЄ у цій дисципліні

У вівторок, 23 травня, у Будапешті (Угорщина) стартував чемпіонат Європи серед спортсменів до 23 років. І перший же змагальний день приніс нагороду збірній України. Напередодні жіноча збірна України з фехтування на шаблі сенсаційно виграла Кубок світу у Батумі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України у Facebook. На шляху до перемоги українка Ольга Сопіт перемогла чемпіонку світу серед кадетів.

20-річна рапіристка з Києва Сопіт здобула золоту медаль, яка стала історичним успіхом для українського фехтування, адже раніше нашим представникам у цьому виді не вдавалося потрапити до призерів на чемпіонатах Європи U-23.

На шляху до п’єдесталу Сопіт з рахунком 15:11 здолала перших трьох суперниць — чемпіонку світу серед кадетів британку Амелі Тсанг, другий номер світового юніорського рейтингу FIE Ліор Друк з Ізраїлю та українку Аліну Полозюк. У півфіналі Ольга обіграла італійку Анну Крістіно (15:12), а у фіналі – Вітторію Чіампаліні (15:10).

Раніше повідомлялося, що шаблістка Ольга Харлан виграла бронзову нагороду на етапі Гран-прі з фехтування в Сеулі.

Нагадаємо, 15-річна українська фехтувальник Анна Максименко стала бронзовим призером юніорського чемпіонату світу з фехтування на шпазі в Пловдіві.

Теги:
#Фехтування #Рапіра