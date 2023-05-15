Україна сенсаційно підкорила Кубок світу з фехтування (відео)

Перший тріумф українок за сім років

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі, яка нещодавно вперше за чотири роки виграла медаль, сенсаційно виграла Кубок світу в грузинському Батумі.

Як повідомляє "Телеграф", у фіналі команда перемогла США (45:42). Жовто-синіх представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

На шляху до вирішальної дуелі першості Україна здолала Алжир (45:43), сенсаційно впоралася з лідером світового рейтингу Францією (45:44), а потім була сильнішою за Азербайджан (45:37) і в півфіналі — за Італію (45:36).

Цікаво, що це перше командне золото для українських шаблісток у Кубку світу з 2016 року.

Нещодавно Ольга Харлан виграла бронзу на етапі Гран-прі в південнокорейському Сеулі.

Незважаючи на допуск росіян та білорусів до турнірів, Міжнародна федерація фехтування (FIE) не затвердила список атлетів з рф на змагання в Сеулі, внаслідок чого українці змогли взяти в них участь.

Раніше Кабмін заборонив національним збірним виступати на міжнародних стартах, куди допустять спортсменів із країн-агресорів.