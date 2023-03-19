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Українські шаблістки вперше за чотири роки виграли медаль, перемігши чемпіонок світу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ольга Харлан Новина оновлена 19 березня 2023, 17:14
Ольга Харлан. Фото facebook.com/fencing.ukraine

Українки давно не вигравали нагороди у командній шаблі

У неділю, 19 березня, українські фехтувальниці на шаблях здобули бронзові нагороди у командних змаганнях на етапі Кубка світу в Сінт-Нікласі (Бельгія). Напередодні лідерка нашої команди Ольга Харлан розкритикувала рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт.

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України у Facebook. У малому фіналі українки перемогли чинних чемпіонок світу з Угорщини (45:41).

За "Жовто-синіх" виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Валерія Гнідашева. Примітно, що востаннє наша команда в жіночій шаблі підіймалася на п’єдестал пошани у Кубку світу у листопаді 2019 року у французькому Орлеані. Тоді, що цікаво, у вирішальній зустрічі українки також перемогли угорських спортсменок (45:36).

Відео змагань за медалі:

Нагадаємо, FIE першою з олімпійських федерацій скасувало рішення про усунення росіян та білорусів від міжнародних змагань. Українські фехтувальники не збираються виступати на одному турнірі з представниками країн-агресорів, а цивілізовані країни йдуть на радикальні заходи, щоб FIE змінило своє рішення.

Теги:
#Фехтування #Шабля