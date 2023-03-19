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Украинские саблистки впервые за четыре года выиграли медаль, победив чемпионок мира (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Ольга Харлан Новость обновлена 19 марта 2023, 17:14
Ольга Харлан. Фото facebook.com/fencing.ukraine

Украинки давно не выигрывали награды в командной сабле

В воскресенье, 19 марта, украинские фехтовальщицы на саблях завоевали бронзовые награды в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Синт-Никласе (Бельгия). Накануне лидер нашей команды Ольга Харлан раскритиковала решение Международной федерации фехтования (FIE) вернуть россиян и белорусов в международный спорт.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины в Facebook. В малом финале украинки победили действующих чемпионок мира из Венгрии (45:41).

За "Желто-синих" выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Валерия Гнидашева. Примечательно, что в последний раз наша команда в женской сабле подымалась на пьедестал почета в Кубке мира в ноябре 2019 года во французском Орлеане. Тогда, что интересно, в решающей встрече украинки также победили венгерских спортсменок (45:36).

Видео соревнований за медали:

Напомним, FIE первой из олимпийских федераций отменило решение об отстранении россиян и белорусов от международных соревнований. Украинские фехтовальщики не собираются выступать на одном турнире с представителями стран-агрессоров, а цивилизованные страны идут на радикальные меры, чтобы FIE изменило свое решение.

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#Фехтование #Сабля