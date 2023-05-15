Украина сенсационно покорила Кубок мира по фехтованию (видео)

Первый триумф украинок за семь лет

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле, которая недавно впервые за четыре года выиграла медаль, сенсационно выиграла Кубок мира в грузинском Батуми.

Как сообщает "Телеграф", в финале команда победила США (45:42). Желто-синих представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

На пути к решающей дуэли первенства Украина одолела Алжир (45:43), сенсационно справилась с лидером мирового рейтинга Францией (45:44), а затем была сильнее Азербайджана (45:37) и в полуфинале — Италии (45:36).

Примечательно, что это первое командное золото для украинских саблисток в Кубке мира с 2016 года.

Недавно Ольга Харлан выиграла бронзу на этапе Гран-при в южнокорейском Сеуле.

Несмотря на допуск россиян и белорусов к турнирам, Международная федерация фехтования (FIE) не утвердила список атлетов из рф на соревнования в Сеуле, вследствие чего украинцы смогли принять в них участие.

Ранее Кабмин запретил национальным сборным выступать на международных стартах, куда допустят спортсменов из стран-агрессоров.