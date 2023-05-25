Стопами мами-чемпіонки: 15-річна українська шпажистка виграла Євро (відео)

Українка виграла молодіжний чемпіонат Європи

15-річна українська шпажистка Емілі Конрад виграла чемпіонат Європи серед молоді (U-23) у Будапешті (Угорщина). Напередодні на цьому турнірі медаль у жіночій рапірі принесла нашій команді 20-річна киянка Ольга Сопіт.

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України у Facebook. Емілі принесла Україні друге "золото" на першості.

Юна киянка вже у другому раунді турнірної сітки вибила з боротьби перший номер посіву, господарку змагань Жасмін Тон (15:7). А два поєдинки з наступних трьох українка виграла у додаткову хвилину одним уколом. У фіналі вона впевнено здолала старшу на сім років італійку Сару Марію Ковальчик (15:12).

"Вітаємо Емілі, а також її маму-тренера, чемпіонку світу-2003 Наталію Конрад. Дякую, що продовжуєте сімейні традиції та примножуєте спортивну славу України", — зазначили у Національному олімпійському комітеті України.

Нагадаємо, що в лютому Конрад здобула особисте "золото" та командну "бронзу" на чемпіонаті Європи серед кадетів.

Раніше повідомлялося, що українські шаблістки сенсаційно виграли командне "золото" на етапі Кубка світу у Грузії.