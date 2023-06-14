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російську фехтувальницю викинули з чемпіонату Європи за підтримку війни проти України

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Автор
Кобзєва не раз ставила вподобайки під постами на підтримку війни Новина оновлена 14 червня 2023, 18:12
Кобзєва не раз ставила вподобайки під постами на підтримку війни. Фото instagram.com/rusfencing

Прізвище спортсменки відсутнє у заявці

Міжнародна федерація фехтування (FIE), яка допустила представників країн-агресорів на міжнародні змагання, усунула від чемпіонату Європи в болгарському Пловдіві росіянку Валерію Кобзєву за підтримку вторгнення рф в Україну.

Про це свідчить список учасників, опублікований на сайті організації. Прізвище спортсменки відсутнє в заявці на турнір, який відбудеться 16-18 червня 2023 року.

Як повідомляє UkrSportBase, Кобзєва не раз ставила вподобайки під постами на підтримку війни рф проти України, де містилися символи так званої СВО Z та V.

Слід зазначити, що серед учасників є п’ять представників росії.

Раніше Німеччина скасувала етап Кубка світу з фехтування на рапірі серед чоловіків, аби не допускати росіян.

Перед цим німці відмовилися від проведення КМ у жіночій рапірі. Фінляндія наслідувала приклад Німеччини, а в Польщі вигадали оригінальний спосіб, щоб російські фехтувальники навіть не думали їхати на змагання. Крім того, Данія та Франція також відмовилися від змагань із фехтування цього року.

Теги:
#Фехтування #Чемпіонат Європи з фехтування