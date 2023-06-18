Сильное землетрясение во Франции: есть пострадавшие, разрушены жилые дома, школы и церкви

Толчки ощущались от города Ренн на северо-западе до Бордо на юго-западе

В готовящейся к проведению Олимпиады Франции произошло событие, которое наверняка добавило хлопот местным властям: в субботу, 17 июня, на западе страны произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате были повреждены дома, ранены люди.

О неординарном событии сообщает местное издание Le Monde.

Отмечается, что толчки ощущались от города Ренн на северо-западе до Бордо на юго-западе.

В результате землетрясения были повреждены дома, школы и церкви, а сотни зданий сочли непригодными для проживания. Также известно о двух раненых людях в городе Де-Севр.

Особенно пострадал регион Приморская Шаранта к северу от Бордо. Из муниципалитета Ла-Лень эвакуировали около 170 человек. Местное чиновник сказал, что пострадали большинство домов в центре города.

Министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин заявил, что правительство запустит ускоренную процедуру для оценки структурных повреждений зданий.

Напомним, что в конце мая толчки были зафиксированы и в Украине – небольшое землетрясение произошло под Полтавой.