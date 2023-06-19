У Туреччині сталися два землетруси в один день

Магнітуда землетрусів була порівняно невеликою

У Туреччині, яка постраждала в лютому від потужного землетрусу, знову зафіксовано підземні поштовхи.

Про це повідомляє управління з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD).

За наявними даними, землетрус магнітудою 4 стався в провінції Адана о 23:59 за місцевим часом (збігається з київським) в районі Саїмбейлі. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Архівне фото — землетрус у Туреччині у лютому

Раніше в неділю, за даними AFAD, землетрус магнітудою 4,6 стався у провінції Малатья. Він був зафіксований о 18.36. Осередок залягав на глибині 7 кілометрів.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 5,8, який стався в суботу, 17 червня, на заході Франції. У його результаті було пошкоджено будинки, церкви та школи, поранено людей.