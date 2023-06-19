В Турции произошли два землетрясения в один день

Магнитуда землетрясений была сравнительно небольшой

В Турции, пострадавшей в феврале от мощного землетрсяения, снова зафиксированы подземные толчки.

Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По имеющимся у него данным, землетрясение магнитудой 4 произошло в провинции Адана в 23:59 по местному времени (совпадает с киевским) в районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Архивное фото - землетрясение в Турции в феврале

Ранее в воскресенье, по данным AFAD, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в провинции Малатья. Оно было зафиксировано в 18:36. Очаг залегал на глубине 7 километров.

Напомним, что землетрясении магнитудой 5,8, которое произошло в субботу, 17 июня, на западе Франции. В его результате были повреждены дома, церкви и школы, ранены люди.