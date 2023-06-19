В Турции произошли два землетрясения в один день
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Магнитуда землетрясений была сравнительно небольшой
В Турции, пострадавшей в феврале от мощного землетрсяения, снова зафиксированы подземные толчки.
Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По имеющимся у него данным, землетрясение магнитудой 4 произошло в провинции Адана в 23:59 по местному времени (совпадает с киевским) в районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Ранее в воскресенье, по данным AFAD, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в провинции Малатья. Оно было зафиксировано в 18:36. Очаг залегал на глубине 7 километров.
Напомним, что землетрясении магнитудой 5,8, которое произошло в субботу, 17 июня, на западе Франции. В его результате были повреждены дома, церкви и школы, ранены люди.