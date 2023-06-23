"Подарки" для росгвардии? В оккупированных Геническе и Скадовске прогремели взрывы (фото, видео)

В сети сообщают о пострадавших и уничтоженных оккупантах

Во временно оккупированных Геническе и Скадовске Херсонской области, где недавно был уничтожен БК российских захватчиков, прогремели взрывы. В сети тем временем стали появляться первые фото и видео происшествия.

Так, сегодня, 23 июня, в местных Telegram-каналах сообщили о нескольких взрывах. На опубликованных кадрах видны столбы черного дыма, которые поднимаются в небо.

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По информации пабликов, в результате происшествия среди российских оккупантов, которые временно находятся на территории Херсонщины, есть пострадавшие и ликвидированные. При этом автор одного из роликов сообщает, что удар пришелся по росгвардейцам. Однако официального подтверждения этому пока нет.

В то же время с комментариями о взрывах поспешил и ставленник кремля на оккупированной Херсонщине владимир сальдо. В своем Telegram-канале он написал, что взрывы прогремели около 14:00 и обвинил в них ВСУ. Гауляйтер предположил, что по Скадовску и Геническу якобы были выпущены четыре английские ракеты Storm Shadow.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия", — заявил сальдо.

В сети сообщают также о том, что подобный случай мог произойти и в Голой пристани, поскольку "там сейчас тоже что-то горит".

Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram-канале отметил, что по словам российского "военкора" Ростислава Шорохова, ракетные удары пришлись по расположению оккупантов в Скадовске и Геническе. Он также заявляет, что многие были ранены и уничтожены.

В некоторых пабликах появилась информация о прилете по территории бывшего винзавода, где, предположительно, были позиции росгвардии, а также по еще один удар могу в районе Генической Горки, где было чеченское подразделение "Ахмат".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 22 июня Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и оккупированный Крым, был атакован ракетами. Позже с него снял видео сальдо и заявил, что якобы это ничего не решит и "паники нет".