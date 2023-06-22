Под Бердянском прогремели мощные взрывы: пылала база оккупантов (карта)

На месте прилета разгорелся мощный пожар

В ночь на четверг, 22 июня, под оккупированным Бердянском прогремел громкий взрыв. "Бавовна" посетила лагерь оккупантов на базе отдыха "Троянда" в селе Азовское Бердянского района.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что взрыв произошел в 1:40 и был настолько мощным, что был слышен даже за 50 километров в селе Урзуф Мариупольского района.

"Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов на базе отдыха "Троянда" с. Азовское Бердянского района. После взрыва возник пожар. Зарево наблюдали более часа", — рассказал подробности Андрющенко.

Как сообщили местные жители, по территории турбазы было два прилета, вспыхнул мощный пожар.

Отметим, что украинские войска ведут на Бердянском направлении наступательные действия. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши воины продвигаются, закрепляются на достигнутых рубежах и выравнивают линию фронта.

Как ранее рассказывал "Телеграф", недавно стало известно, что оккупанты перебросили на аэродром в Бердянске 20 военных вертолетов.