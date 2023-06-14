Оккупанты массово перебрасывают авиацию на южные участки фронта: видно даже со спутника (фото)

Большинство вертолетов — для поддержки сухопутных сил рф и усиления защиты от контрнаступления ВСУ

С началом контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении, россия перебросила на аэродром во временно оккупированном Бердянске 20 военных вертолетов.

Об этом сообщил проект Радио Свобода "Схемы", в распоряжении которого есть спутниковые снимки Planet Labs за 13 июня.

По состоянию на 13 июня на аэродроме Бердянска находились как минимум 27 российских вертолетов. 20 из них россияне перебросили туда недавно, что подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

Двое авиационных эксперта помогли идентифицировать модели вертолетов.

Оккупанты держат на аэродроме Бердянска:

5 вертолетов Ка-52;

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

13 вертолетов Ка-29.

"Большинство вертолетов — это для поддержки сухопутных сил рф и усиления защиты от контрнаступления ВСУ. Ми-8 могут использовать для эвакуации, но скорее их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя", — пояснил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что судя по спутниковым снимкам, аэродром Бердянска сейчас используется, как оперативный аэродром для развертывания частей армейской авиации РФ, которые базируются в оккупированном Крыму.

"Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск – "работа по заявкам" – невозможна", – отметил он.

Он добавил, что эти вертолеты также могут использоваться для экстренной эвакуации раненых и переброски войск и снаряжения.

Как сообщал "Телеграф", 2 июня в порту оккупированного Бердянска прогремела серия мощных взрывов — оттуда сбежало несколько российских кораблей.