Мощнейшие взрывы прогремели в Бердянске: сеть заполонили видео

В оккупированном Бердянске не до курортного сезона, там прогремели взрывы

Днем 2 июня в порту оккупированного Бердянска прогремела серия мощных взрывов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

По ее информации, есть попадания по позициям оккупантов.

"По предварительным данным, из Бердянского порта бегут корабли, недавно зашедшие для похищения украинских зерновых и металлолома", — уточнила она.

Также о взрывах сообщают местные паблики, которые также публикуют кадры с места событий.

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На опубликованных видео можно увидеть, как над портом поднимается огромное облако дыма.

Взрывы в Бердянске и представители оккупационных властей.

Они заверяют, что попадание было по "территории морского порта", но "жертв и разрушений нет".

Местные Телеграм-каналы подтверждают информацию о том, что после взрывов порт начали покидать суда. В то же время дым, который поднимается на месте прилетов, видно из разных частей города.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 27 мая в оккупированном Бердянске также сообщали о прилетах. Один из взрывов прогремел в районе завода "Азовкабель" на улице Промышленной, где расположена база военных рф.