Задымление и пожар: в сети сообщают о взрывах во временно оккупированном Бердянске

Взрывы слышали недалеко от порта

В ночь на воскресенье, 21 мая, произошла "бавовна" во временно оккупированном Бердянске.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, также соответствующую информацию распространил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Взрывы прогремели недалеко от порта, говорят горожане, публикуя фото задымления и пожара.

Официальных подробностей пока нет.

Утренняя "бавовна" проходит на фоне событий в городе 20 мая: ряд местных Telegram-каналов сообщили о возгорании в 10 км от города – там находится база, где должны были тренироваться "вагнеровцы".

Напомним, что в ночь на 21 мая произошел "хлопок" в Белгородской области. Взрывы прогремели в Шебекинском районе. Местные власти сообщили о пожаре на полигоне.