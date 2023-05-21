Задымление и пожар: в сети сообщают о взрывах во временно оккупированном Бердянске
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Взрывы слышали недалеко от порта
В ночь на воскресенье, 21 мая, произошла "бавовна" во временно оккупированном Бердянске.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях, также соответствующую информацию распространил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Взрывы прогремели недалеко от порта, говорят горожане, публикуя фото задымления и пожара.
Официальных подробностей пока нет.
Утренняя "бавовна" проходит на фоне событий в городе 20 мая: ряд местных Telegram-каналов сообщили о возгорании в 10 км от города – там находится база, где должны были тренироваться "вагнеровцы".
Напомним, что в ночь на 21 мая произошел "хлопок" в Белгородской области. Взрывы прогремели в Шебекинском районе. Местные власти сообщили о пожаре на полигоне.