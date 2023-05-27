Черный день для оккупантов в Бердянске: город снова сотрясли взрывы (фото и видео)

День выдался беспокойным для российских оккупантов, под удар попали несколько их баз

Оккупированный Бердянск в субботу, 27 мая, второй раз за день сотрясли мощные взрывы — сначала они прогремели утром, а потом около 15:10. По предварительным данным, днем "прилетело" в район завода "Азовкабель" на улице Промышленной, где расположена база военных рф.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск Сегодня".

Как видно на фото и видео, появившихся в сети, с места попадания поднимается густой дым.

Также появилось очень символичное фото — дым на фоне российского флага, который оккупанты водрузили над исполкомом.

Дым на фоне российского флага в Бердянске

"Бердянскому исполкому с триколором очень к лицу дым", — подписали кадр авторы канала.

Взрывы в Бердянске участились

Жители Бердянска на фоне дыма от взрыва

Возникло сильное задымление

Фото места прилета с еще одного ракурса

"Прилетело" в район завода "Азовкабель"

Они добавили, что российские военкоры очень нервничают, что Украина начала системно бить по их локациям в Запорожской области. Задаются вопросами, где же знаменитое российское ПВО и что вообще происходит.

Отметим, утром 27 мая под Бердянском, в селе Новопетровка, был нанесен удар по базам отдыха, где размещался личный состав российских войск. По словам заместителя главы Бердянского районного совета Виктора Дудукалова, потери оккупантов от взрывов, которые там происходят в последние дни, исчисляются не десятками, а сотнями военнослужащих.

Как ранее рассказывал "Телеграф", 21 мая в Бердянске недалеко от порта также прогремели взрывы. Сообщалось о возгорании в 10 км от города – там находится база, где должны были тренироваться "вагнеровцы".