ВСУ продвинулись на трех направлениях, освобождены семь сёл - военные рассказали то, что уже можно

За неделю наступательной операции в Донецком и Таврическом районах продвижение украинских войск составило 6,5 км.

В ходе наступательных действий на нескольких участках фронта украинские военные смогли продвинуться на трех направлениях — Бахмутском, Торецком и Бердянском. Им удалось освободить семь населенных пунктов.

Об этом сообщает спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Теперь под контролем украинских сил обороны находятся следующие населенные пункты:

Лобковое, Левадное, Новодаровка (Запорожская область).

Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).

Андрей Ковалев отметил, что за неделю наступательной операции в Донецком и Таврическом районах продвижение украинских войск составило 6,5 км. На восточном и южном направлениях площадь освобожденной земли составила более 100 кв.м.

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам спикера, за прошедшую неделю продвижение украинских воинов составило на левом фланге — 1,5 км, на правом фланге — 3,5 км. Сейчас наши защитники продолжают штурмовые действия.

"Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвижение наших войск за минувшие сутки здесь составило — 250 метров", — сказал он.

Ситуация на Торецком направлении

ВСУ за минувшие сутки продвинулись на 200 метров. На данный момент на направлениях, где украинские войска в обороне — ни одной позиции не потеряно. В то же время российские оккупанты продолжают совершать активные артиллерийские обстрелы и наносить удары.

Ситуация на Бердянском направлении

За прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра.

В то же время Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале пишет, что сейчас продолжаются бои в районах: Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки (на Ореховском направлении); Марьинка и Ягодное (на Бахмутском), Веселое (на Лиманском).

"Враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", — подчеркнула она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 июня ВСУ смогли освободить три населенных пункта в Донецкой области — Благодатное, Макаровка и Нескучное.