Началось или нет? В Офисе президента заинтриговали заявлениями о контрнаступлении ВСУ

Мы будем полностью удовлетворены тем, как продвигаются наши ребята вперед, — Подоляк

В то время, как российская пропаганда заявила, что наступление ВСУ не только уже началось, но их армия якобы тут же отбила его, в данный момент наши войска ведут оборонно-наступательные действия.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 Каналу".

"Это оборонно-наступательные действия с элементами тестирования оборонных линий России с увеличением интенсивности обстрелов тыловой транспортно-логистической инфраструктуры страны-агрессора", — описал он ситуацию на фронтах сейчас.

Подоляк подчеркнул, что будет меньше разговоров, а больше действий. Они будут видны и заметны, так как война ведется практически "в прямом эфире".

"Генштаб и Ставка Верховного главнокомандующего утвердили четкие решения. Президент Владимир Зеленский четко сказал, что определенные решения на Ставке уже утверждены – куда, как, когда и кто будет двигаться", — отметил Подоляк.

Он добавил, что Минобороны и Генштаб держат информационную ситуацию под контролем.

"Это будет выглядеть достаточно эффектно и даже эффективно. Мы будем полностью удовлетворены тем, как продвигаются наши ребята вперед. Единственное, что нужно помнить – это война. Это не о каких-то там "ивентах", одновременных масштабных или немасштабных действиях. Это трагедия", — подчеркнул глава ОП.

Единственное, что по словам Подоляка его огорчает, это то, что партнеры Украины не понимают, что каждый день дискуссий о необходимости поставок того или иного вооружения, забирает жизни украинцев.

Как сообщал "Телеграф", ранее Подоляк рассказал, как подрыв Каховской ГЭС скажется на контрнаступлении ВСУ.