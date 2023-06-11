ВСУ освободили ряд сел в Донецкой области: Маляр отчиталась о наступлении

ВСУ провели успешное наступление в Донецкой области и не потеряли свои позиции

В Минобороны Украины отчитались об успехах ВСУ на нескольких направлениях, где сейчас проходят активные наступательные действия. Освобождены минимум два населенных пункта — Благодатное и Макаровка, также распространяется информация о том, что освободили село Нескучное.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские воины продвинулись на юге до 1,5 км вглубь позиций врага.

Так, она подтвердила освобождение села Благодатное в 93 км от Мариуполя. Ранее об этом отчитались в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша, опубликовав видео с поднятием украинского флага. Также освобождено село Макаровка, что в 14 км от Благодатного.

По словам Анны Маляр, ВСУ успешно продвигаются вперед — на юге они продвинулись от 300 до 1500 метров. Кроме того, ни одна из позиций, которые сейчас находятся в обороне, не была захвачена врагом.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250м. На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров. Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка. На направлениях, где наши войска в обороне, ни одной позиции не потеряно", — сообщила замминистра обороны Украины.

Также в сети распространяют кадры, на которых заявляется об освобождении населенного пунтка Нескучное, что в 10 км от Благодатного и 6 км от Макаровки. Все три населенных пункта находятся в Донецкой области примерно в 90 км от временно оккупированного Мариуполя и примерно 50 км от Угледара.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ продвигаются на нескольких направлениях сразу. Вместе с тем оккупанты незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска