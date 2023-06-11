ВСУ продолжают продвигаться на некоторых участках фронта: свежие карты боев в Украине

Россияне пытались предпринять попытки наступательных операций, но они закончились провалом

Полномасштабная война в Украине в Украине продолжается 473 дня. Украинские силы в настоящее время пытаются провести чрезвычайно сложную тактическую операцию, а тем временем российские оккупанты незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Восток Украины

Российские войска предприняли незначительное наступление к северо-востоку от н. п. Ольшана (14 км к северо-востоку от Купянска). Как сообщает Генштаб, захватчики совершили также безуспешные наступательные операции в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Веселого (30 км к югу от Кременной).

Тем временем украинские защитники продолжают атаковать вражеские тылы в Луганской области. За последнюю неделю ВСУ 15 раз наносили удары по российским позициям в районе Лисичанска (15 км к юго-западу от Кременной).

К слову, украинские силы имеют тактическое преимущество при проведении атак в ночное время благодаря предоставленному Западом оборудованию с превосходными системами ночной оптики.

В районе Бахмута российские и украинские войска продолжили наступление. ВСУ в свою очередь продвинулись на 1400 м на различных неустановленных участках Бахмутского фронта. По заявлениям российского блогера, украинские силы продолжали контратаки и продвигались к северо-западу от Бахмута, особенно в районе Берхиковки (2 км к северо-западу от Бахмута) и Ягодное (на западной окраине Бахмута), а также к северо-востоку от Бахмута в районе Краснополевки (10 км к северо-востоку).

Были зафиксированы также безуспешные наступательные операции в направлении Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута) и Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции к северу от Донецка в районе Северного и на юго-западной окраине Донецка в Марьинке.

Юг Украины

Украинские военные продолжали контратаки на западе Запорожской области в ночь и добились успехов в этом районе. ВСУ удалось продвинуться к западу и югу от н. п. Лобковое (24 км к юго-западу от Орехова) и к западу от н. п. Новопокровка (14 км к юго-востоку от Орехова). При этом российские блогеры говорят о том, что украинские защитники "взяли" село Лобковое.

Также ВСУ продолжают наносить удары по российским тылам в Херсонской области, часть которой пока еще находится под оккупацией.

Украинские силы в настоящее время пытаются провести чрезвычайно сложную тактическую операцию — лобовую атаку на подготовленные оборонительные позиции, еще более осложненную отсутствием превосходства в воздухе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него будут входить ракеты АІМ-7 Sparrow бронемашины Roshel Senator, а также 10 тысяч снарядов. ТакжеУкраине будет передан конфискованный самолет рф Ан-124 "Руслан".