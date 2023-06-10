Российский самолет и не только: Канада объявила о новом пакете помощи на сотни млн долларов

Всего Канада выделила Украине помощи на 8 млрд долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который сегодня посетил Киев с необъявленным визитом, заявил о новом пакете военной помощи Украине. В добавок к этому премьер Канады высказался об участии страны в "авиационной коалиции".

Об этом шла речь во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Джастина Трюдо 10 июня в Киеве. Размер нового пакета военной помощи составит 550 млн канадских долларов или 370 млн долларов США.

На сегодняшний день общая сумма помощи Украине от Канады составила более 8 млрд долларов, из которых свыше 1 млрд долларов военной помощи. В новый пакет вошли ракеты АІМ-7 Sparrow в количестве 287 штук, 76 бронеавтомобилей Roshel Senator и 10 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.

"Наш бюджет расширен до двух миллиардов кредита правительству Украины с целью поддержки Украины, восстановления и реконструкции. Мы предоставим 500 млн долларов нового финансирования для военной помощи", — заявил Трюдо.

Также Канада готова присоединиться к "авиационной коалиции" и тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Более того, страна передает Украине конфискованный российский самолет Ан-124 "Руслан" в рамках нового пакета военной помощи.

"Мы в Канаде станем частью интернациональных тренировок, чтобы провести тренировки в программе пользования самолетами. Также присоединимся к инициативе учений по управлению танками Leopard", — заявил канадский премьер.

Российский самолет, который получит Украина

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше рассказали, когда Украина получит истребители F-16 и даже назвали сроки. На сегодняшний день украинские солдаты практически готовы к тому, чтобы использовать американские самолеты в бою.