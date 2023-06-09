Украина получит F-16: в Польше назвали конкретный срок и заинтриговали прогнозом

В Польше уверены, что Украина уже близка к F-16

Несмотря на то, что F-16 не примут участие в контрнаступлении ВСУ, они могут прилететь в Украину уже совсем скоро. Речь идет всего о нескольких месяцах.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал польский эксперт, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Скшипчак убежден, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою. Сейчас же, говорит эксперт, должно быть только принято решение: из каких стран будут самолеты. В пример он приводит США, которые имеют множество истребителей этого типа и способны их предоставить нам.

"США имеют многие истребители этого типа в пустыне в Аризоне и могут их передать. На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать", — говорит военный.

Кроме того, прогнозирует Скшипчак, перед саммитом НАТО, который пройдет в июне, должно произойти "нечто, что покажет: Украина достойна доверия".

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия, которая ранее отказывалась передавать Украине истребители F-16, может изменить свою позицию в данном вопросе.

Также мы сообщали, что ряд стран подтвердили Зеленскому, что дадут ВСУ американские истребители, но для этого необходимо согласие США.