ВСУ идут вперед и сами сдерживают наступление: главное о ситуации на фронте

Оккупанты уже 16 месяцев пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей

Украинские войска продолжают развивать наступление, в частности ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За минувшие сутки (20 июня) Силы обороны имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта.

Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

Она добавила, что на востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление оккупантов на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области. На направлении Белогоровка – Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", — уточнила Маляр.

Основным направлением наступления противника, остается восток. Цель россиян — выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Ситуация в районе Бахмута неизменна, ежедневно там происходят по несколько боевых столкновений, линия фронта стабильна.

"В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери", — резюмировала Маляр.

Как сообщал "Телеграф", в отчете Института изучения войны (ISW) за минувшие сутки говорится, что наиболее тяжелые бои на фронте сейчас идут на границе между Донецкой и Запорожской областями, где наши защитники продолжают продвижение, освобождая новые населенные пункты.