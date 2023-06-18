Детонирует уже несколько часов: позиции врага на юге Украины посетила мощная "бавовна" (фото)

Утро во временно оккупированной части Херсонской области началось у захватчиков со взрывов в Геническе, Скадовске, и пгт Партизаны. Появились первые подробности пришествий.

По информации из социальных сетей, в Геническе случился прилет по складу БК российских оккупантов. После этого в небо стал подниматься черный дым.

В то же время "бавовна" произошла в поселке городского типа Партизаны (ранее — Рыково). Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что попадание было на территорию элеватора, после чего началась детонация.

При этом пользователи сети пишут, что взрыв был такой силы, что буквально тряслись дома в радиусе десятков километров.

Отмечается, что на месте попадания находился очень крупный склад БК оккупантов.

Новость дополняется…