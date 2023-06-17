Из горящего здания в центре города разлетаются снопы пламени

Ночь на субботу, 17 июня, оказалась очень беспокойной для жителей приграничного Белгорода пока еще российской федерации, о которой любит петь главком Залужный.

Местные ТГ-каналы пишут о том, что жители слышали "хлопки", после чего в городе расцвела пышная "бавовна" в виде пожаров.

Сообщается о сильном задымлении в центре города – горит здание, с крыши которого разлетаются снопы пламени.

Куски огня и обломки здания падают на тротуар.

Местные власти, как всегда, пишет о каких-то муси-пуси, рапортуя о поездке в Шебекино-Шемяковно – то есть ни о чем.

О причинах пожара обычно пока ничего не сообщается.

Напомним, что в начале июня Белгород атаковал неизвестный БПЛА, после чего в городе заметили разрушения и доложили о пострадавших.