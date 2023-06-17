В Белгороде после хлопков расцвела пышная "бавовна"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Из горящего здания в центре города разлетаются снопы пламени
Ночь на субботу, 17 июня, оказалась очень беспокойной для жителей приграничного Белгорода пока еще российской федерации, о которой любит петь главком Залужный.
Местные ТГ-каналы пишут о том, что жители слышали "хлопки", после чего в городе расцвела пышная "бавовна" в виде пожаров.
Сообщается о сильном задымлении в центре города – горит здание, с крыши которого разлетаются снопы пламени.
Куски огня и обломки здания падают на тротуар.
Местные власти, как всегда, пишет о каких-то муси-пуси, рапортуя о поездке в Шебекино-Шемяковно – то есть ни о чем.
О причинах пожара обычно пока ничего не сообщается.
Напомним, что в начале июня Белгород атаковал неизвестный БПЛА, после чего в городе заметили разрушения и доложили о пострадавших.