"Гоп-стоп, їдемо на Білгород": новый клип, где "запел" сам Залужный, разрывает сеть (видео)

Украинские исполнители посвятили новый клип освобождению "БНР"

Пока украинцы созерцают интересную ситуацию, происходящую на территории "Белгородской народной республики", наши певцы продолжают бороться на культурном фронте.

Так, "Культурный Десант", состоящий из известных артистов украинского шоу-бизнеса, выпустил новую композицию под названием "Білгород". Автор музыки и слов, исполнитель Саша Чемеров, а также Коля Серга и Миша Крупин исполнили патриотический трек. Видео композиции требует отдельного внимания.

В клипе-анимации сам Валерий Залужный словно разъезжает на освобожденной "БНР" на танке. Украинские флаги развеваются на каждом уголке, пока главнокомандующий Вооруженными силами Украины "поет" о городе, который исторически принадлежит Украине.

"Гоп-стоп поворот, їдемо на Білгород

Гоп-стоп все з нуля, Українськая земля", — припев музыкального произведения.

В комментариях украинцы не скрывают своего восторга новым хитом украинских исполнителей. "Вернем Белгород в историческое лоно Украины", "Музыка не имеет границ, особенно между Украиной и городом первого хлопка (бавовни — ред.) Белгородом!", — пишут в сети.

Напомним, что украинский певец Коля Серга, который сейчас служит в ВСУ, растрогал сеть поэзией о победе над оккупантами. В ней он призвал "сестер и братьев" уничтожать врагов.