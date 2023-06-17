З палаючої будівлі у центрі міста розлітаються снопи полум'я

Ніч на суботу, 17 червня, виявилася дуже неспокійною для жителів прикордонного Белгорода поки ще російської федерації, про яку любить співати главком Залужний.

Місцеві ТГ-канали пишуть про те, що жителі чули "хлопки", після чого у місті розквітла "бавовна" у вигляді пожеж.

Повідомляється про сильне задимлення у центрі міста – горить будівля, з даху якої розлітаються снопи полум'я.

Шматки вогню і уламки будівлі падають на тротуар.

Місцева влада, як завжди, пише про якісь пусі-мусі, рапортуючи про поїздку у Шебекіно-Шемяківно – тобто, ні про що.

Про причини пожежі, як зазвичай, поки нічого не повідомляється.

Нагадаємо, що на початку червня Бєлгород атакував невідомий БПЛА, після чого в місті помітили руйнування та доповіли про постраждалих.