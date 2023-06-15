"Гоп-стоп, їдемо на Білгород": новий кліп, де "заспівав" сам Залужний, розриває мережу (відео)

Українські виконавці присвятили новий кліп звільненню "БНР"

Поки українці споглядають за цікавою ситуацією, що відбувається на території "Бєлгородської народної республіки", наші співаки продовжують боротися на культурному фронті.

Так, "Культурний Десант", який складається з відомих артистів українського шоубізнесу, випустив нову композицію під назвою "Білгород". Автор музики і слів, виконавець Саша Чемеров, а також Коля Сєрга і Міша Крупін виконали патріотичний трек. Відео до композиції вимагає окремої уваги.

У кліпі-анімації сам Валерій Залужний ніби роз'їжджає на звільненій "БНР" на танку. Українські прапори майорять на кожному куточку, поки головнокомандувач Збройних сил України "співає" про місто, яке історично належить Україні.

"Гоп-стоп поворот, їдемо на Білгород

Гоп-стоп все з нуля, Українськая земля", — приспів музичного твору.

В коментарях українці не ховають свого захоплення новим хітом українських виконавців. "Повернемо Білгород в історичне лоно України", "Музика немає кордонів, особливо між Україною і містом першої бавовни Білгородом!", — пишуть в мережі.

Нагадаємо, що український співак Коля Сєргак, який зараз служить у ЗСУ, розчулив мережу поезією про перемогу над окупантами. В ній він закликав "сестер і братів" знищувати ворогів.