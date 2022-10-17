Коля Серга розчулив мережу поезією, яку присвятив перемозі над окупантами: "Знищити" (відео)

Співак, який зараз служить у ЗСУ, закликає віршем боронити "сестрам і братам" Україну від ворогів

Відомий український співак і телеведучий Коля Серга задекламував новий вірш після того, як у понеділок, 17 жовтня, українські міста знову атакували іранські дрони. росія в котрий раз стріляє по цивільним об'єктам, не шкодуючи життя мирних українців.

Артист, який з перших днів війни поповнив лави ЗСУ, присвятив вірш перемозі України у війні проти окупантів, в якому закликав "сестер і братів" знищувати ворогів.

"Знищити. Кожного, хто причетний до цієї війни. рос солдат, колаборантів, чиновників, артистів, блогерів. Всіх, хто це підтримує. Зараз. Через рік. Через десять років. Через п’ятдесят. Ніколи не пробачимо. Ні діти, ні онуки. І Культурний Десант особисто буде слідкувати за тим, щоб нічого не стерлося і все пам’яталось через роки. Знищити", — написав Серга.

В коментарях підписники артиста назвали його генієм сучасності, а сам вірш охарактеризували як шедевр.

Раніше Коля Серга розповів про головні відмінності українців та росіян, а також зазначив, що ж чекає на обидва народи в майбутньому.

Нагадаємо, що навесні музикант зробив пам’ятне фото з Віталієм Кімом і жорстко висміяв путіна.