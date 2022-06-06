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Коля Серга порівняв, яке майбутнє чекає на росіян та українців

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Коля Серга Новина оновлена 06 червня 2022, 10:44
Коля Серга

Музикант порівняв росіян з одним із найпопулярніших героїв російських казок — Іваном Дурнем.

Український співак і ведучий Коля Серга, який раніше розповів, чому він виїхав з росії, розповів про головні відмінності українців та росіян, а також зазначив, що ж чекає на обидва народи в майбутньому.

На своїй сторінці в Інстаграм артист відповів на запитання, яке йому раніше в інтерв’ю поставив Даніель Салем про майбутнє України. Микола вважає, що на українців нічого не чекає в майбутньому, тому що немає такого майбутнього, яке заготовлене конкретно для нас. Та й у принципі наш народ від майбутнього нічого не чекає, а відважно та самовіддано будує своє сьогодення.

"Чекати — це прерогатива більшості росіян. Це вони чекають на свою перемогу на диванах. Чекають світлого майбутнього, не враховуючи помилок минулого в проживанні сьогодення. Українці ж влаштовані інакше" — зазначив Серга.

Як приклад, артист навів казку про Івана Дурня, на якого, мабуть, і рівняються всі росіяни. Казковий герой 33 роки лежав на печі і нічого не робив, як йому несподівано "прилетіла" удача. Так і вони чекають свого щастя, нічого не роблячи для цього, все сподіваючись на "Боже провидіння" та щасливий випадок.

В порівняння Микола поставив українців, які розуміють, що мірилом їхньої роботи є результат. Тому і за свою свободу, життя та країну вони готові боротися до останнього. Український народ чудово розуміє, що від якості цієї боротьби залежить їхнє майбутнє.

Нагадаємо, що Микола Серга з перших днів російського вторгнення стоїть на сторожі України у лавах ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що Коля Серга написав вірш про підбитого російського крейсера "Москва". А також випустив пісню "Винесемо орду!", у якій висміяв путіна та росію.

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