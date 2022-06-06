Коля Серга сравнил, какое будущее ждет россиян и украинцев

Музыкант сравнил россиян с одним из самых популярных героев русских сказок — Иваном Дураком.

Украинский певец и ведущий Коля Серга, который ранее рассказал, почему он уехал из россии, рассказал о главных отличиях украинцев и россиян, а также отметил, что же ждет оба народа в будущем.

На своей странице в Инстаграм артист ответил на вопрос, который ему ранее в интервью задал Даниель Салем о будущем Украины. Николай считает, что украинцев ничего не ждет в будущем, потому, что нет такого будущего, которое заготовлено конкретно для нас. Да и в принципе наш народ от будущего ничего не ждет, а отважно и самоотвержено строит настоящее.

"Ждать — это прерогатива большинства россиян. Это они ждут своей победы на диванах. Ждут светлого будущего, не учитывая ошибок прошлого в проживании настоящего. Украинцы же устроены по другому" — отметил Серга.

Как пример, артист навел сказку об Иване Дураке, на которого видимо и ровняются все россияне. Сказочный герой 33 года лежал на печи и ничего не делал, как ему неожиданно подвернулась удача. Так и они ждут своего счастья, ничего не делая для этого, и надеясь на "Божье провидение" и счастливый случай.

В сравнение Николай поставил украинцев, которые понимают, что мерилом их работы является результат. Поэтому и за свою свободу, жизнь и страну они готовы бороться до последнего. Украинский народ прекрасно понимает, что от качества этой борьбы и зависит их будущее.

Напомним, что Николай Серга с первых дней российского вторжения стоит на страже Украины в рядах ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что Коля Серга написал стихотворение о подбитом российском крейсере "Москва". А также выпустил песню "Вынесем орду!", в которой высмеял путина и россию.