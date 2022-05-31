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"Целыми остались 6 или 7 домов": Коля Серга показал, как выглядит Бородянка после прихода "русского мира"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Коля Серга посетил Бородянку Новость обновлена 31 мая 2022, 12:02
Коля Серга посетил Бородянку

Музыкант помогает, как может, украинцам, которые пострадали от российского вторжения.

Украинский певец и ведущий Коля Серга, который ранее рассказал, почему он уехал из россии, посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку. Музыкант выступил в Бородянском дворце культуры, чтобы морально поддержать местных жителей.

О своей поездке Серга рассказал на своей странице в Инстаграм. В сторис артист опубликовал несколько видео, на которых показал, как город выглядит сейчас. Увы, но разрушений очень много, однако местные жители не унывают и верят в лучшее.

"В городе целыми осталось 6 или 7 домов. Остальные под снос. В некоторых домах подчистую снесена половина или больше… Работы предстоит много" — рассказал в видео артист, показав виды практически разрушенного города.

Также Николай опубликовал трогательное видео, на котором на фоне разбомбленных домов поют местные жители о том, что они хотят мира в свой стране. "Пронизывает до костей" — отметил артист.

Ранее "Телеграф" писал, что Коля Серга написал стихотворение о подбитом российском крейсере "Москва". А также выпустил песню "Вынесем орду!", в которой высмеял путина и россию.

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#Бородянка #Коля Серга