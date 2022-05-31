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"Цілими залишилися 6 або 7 будинків": Коля Серга показав, як виглядає Бородянка після приходу "руского міра"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Коля Серга відвідав Бородянку Новина оновлена 31 травня 2022, 12:02
Коля Серга відвідав Бородянку

Музикант допомагає як може українцям, які постраждали від російського вторгнення.

Український співак і ведучий Коля Серга, який раніше розповів, чому він виїхав з росії, відвідав зруйновану російськими окупантами Бородянку. Музикант виступив у Бородянському палаці культури, щоби морально підтримати місцевих жителів.

Про свою подорож Серга розповів на своїй сторінці в Інстаграм. В сторіс артист опублікував кілька відео, на яких показав, як місто виглядає зараз. На жаль, але руйнувань дуже багато, проте місцеві жителі не сумують і вірять у краще.

"У місті цілими залишилося 6 або 7 будинків. Інші під знесення. У деяких будинках повністю знесено половину або більше... Роботи чекає багато", — розповів у відео артист, показавши види практично зруйнованого міста.

Також Микола опублікував зворушливе відео, де на тлі розбомблених будинків співають місцеві жителі про те, що вони хочуть миру у своїй країні. "Пронизує до кісток" — зазначив артист.

Раніше "Телеграф" писав, що Коля Серга написав вірш про підбитого російського крейсера "Москва". А також випустив пісню "Винесемо орду!", в якій висміяв путіна та росію.

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#Бородянка #Коля Серга