"Цілими залишилися 6 або 7 будинків": Коля Серга показав, як виглядає Бородянка після приходу "руского міра"

Музикант допомагає як може українцям, які постраждали від російського вторгнення.

Український співак і ведучий Коля Серга, який раніше розповів, чому він виїхав з росії, відвідав зруйновану російськими окупантами Бородянку. Музикант виступив у Бородянському палаці культури, щоби морально підтримати місцевих жителів.

Про свою подорож Серга розповів на своїй сторінці в Інстаграм. В сторіс артист опублікував кілька відео, на яких показав, як місто виглядає зараз. На жаль, але руйнувань дуже багато, проте місцеві жителі не сумують і вірять у краще.

"У місті цілими залишилося 6 або 7 будинків. Інші під знесення. У деяких будинках повністю знесено половину або більше... Роботи чекає багато", — розповів у відео артист, показавши види практично зруйнованого міста.

Також Микола опублікував зворушливе відео, де на тлі розбомблених будинків співають місцеві жителі про те, що вони хочуть миру у своїй країні. "Пронизує до кісток" — зазначив артист.

Раніше "Телеграф" писав, що Коля Серга написав вірш про підбитого російського крейсера "Москва". А також випустив пісню "Винесемо орду!", в якій висміяв путіна та росію.