Оккупантов в Мелитополе навестила "бавовна", — СМИ

Партизаны и бойцы ВСУ решили "пожелать сладких снов" врагу

Ночь на понедельник, 12 июня, оказалась достаточно "громкой" для оккупантов во временно занятом войсками рф Мелитополе (Запорожская область).

Об этом сообщают местные паблики.

Взрыв слышали в городе около полуночи. По информации журналистов от мелитопольцев, прогремело в районе Нового Мелитополя и Юровки.

Между тем, представители партизанского движения "Атеш" отмечают, что взрыв был очень мощным и не характерным для работы противовоздушной обороны.

Вскоре после первого взрыва раздался и еще один.

Впоследствии взрывы в городе подтвердил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Мелитополь, пропущенные у кап**. Только не плачьте", — написал он.

Кроме того, о "бессоннице" у захватчиков сообщают и в оккупированном Токмаке. Официального подтверждения этой информации от представителей украинской власти на этот счет еще не было.

Напомним, что во временно оккупированном российским врагом Запорожье чуть ли не каждый день расцветает "бавовна". Так, утром 7 июня было "громко" в Мелитополе и Токмаке. А на следующий день, 8 июня, взрыв прогремел в Бердянске Запорожской области, где, по предварительной информации, взорвали автомобиль одного из коллаборантов.