Мощный взрыв в Бердянске, в сети пишут о подрыве авто очередного гауляйтера: фото

Над городом поднимается черный дым после взрыва

Во временно оккупированном городе Бердянск, где 2 июня случилась мощная "бавовна" в районе порта, вновь прогремел взрыв. Из сообщений в социальных сетях следует, что, по предварительной информации, был взорван автомобиль одного из коллаборантом.

Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Авто пылает прямо на дороге, ведущей к зданию, ранее принадлежавшему пограничному отряду. Это здание использовали оккупанты", — говорится в сообщении.

Также фотографии, сделанные недалеко от места происшествия, были опубликованы в одном из местных Telegram-каналов. На кадрах видно, как черный и густой дым поднимается в небо.

В то же время в еще одном паблике показали, как выглядит тот самый автомобиль, горевший прямо посреди дороги.

Подробной информации, как и подтверждения о подрыве коллаборанта, пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 июня в Бердянске прогремели взрывы в районе базы отдыха, находившейся у побережья Азовского моря. Там был размещен личный состав оккупационных войск.