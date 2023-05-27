Ждем свежую сводку о потерях врага: под Бердянском прогремели взрывы на базе оккупантов (фото, видео)
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В последние дни оккупированный Бердянск все чаще слышит взрывы — "предвестники" освобождения
В оккупированном Бердянске и области все чаще гремят взрывы — в субботу, 27 мая, "прилетело" в оккупированное россиянами село Новопетровка Бердянского района. Удар пришелся по базам отдыха, где размещался личный состав российских войск.
Об этом сообщил заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире телемарафона.
"Буквально несколько минут назад был очередной невероятный прилет по базам отдыха "Химик", "Весна" в селе Новопетровка Бердянского района, расположенном на побережье Азовского моря", — уточнил он.
По его словам, там находилась база оккупантов.
"И я думаю, что за последние такие несколько "акций" оккупантов умерших можно считать там уже не десятками, а сотнями", — добавил он.
По сообщениям местных Telegram-каналов, взрыв был настолько сильным, что его слышали и в самом Бердянске — громче всего было в центре города, особенно в районе порта. Предполагали, что это были звуки вылетов вражеской ПВО.
Как ранее рассказывал "Телеграф", 21 мая в Бердянске недалеко от порта также прогремели взрывы. Сообщалось о возгорании в 10 км от города – там находится база, где должны были тренироваться "вагнеровцы".