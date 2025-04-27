Власти выделили на ее погребение мизерную сумму: от чего умерла оперная дева Евгения Мирошниченко и как выглядит ее могила

Примадонну украинской оперы похоронили в ее любимом розовом костюме

Ее называли бриллиантовым голосом Украины. Звезда украинской оперы Евгения Семеновна Мирошниченко скончалась ровно 16 лет. Свою жизнь певица посвятила творчеству, а последние годы провела в борьбе с властью и болезнью.

Мирошниченко ушла в засветы 27 апреля 2009 года в Киеве. "Телеграф" рассказывает, что известно о жизни и смерти украинской примадонны, где похоронена и как выглядит сейчас ее могила.

Евгения Мирошниченко — что о ней известно

Родилась 12 июня 1931 года в селе Первое Советское (ныне Графское) Харьковской области. Отец погиб на войне, оставив одних жену и троих детей. В 1943 году Евгения поступила в Харьковское ремесленное училище, где училась на слесаря. На одном из концертов художественной самодеятельности ее заметил ректор Киевской консерватории, которую она потом закончила в 1957 году.

Евгения Мирошниченко в юности

Некоторое время Мирошниченко стажировалась в театре La Scala в Милане. С 1957 по 1990 год была солисткой Киевского театра оперы и балета, выступала на многих мировых сценах – в США, Канаде, странах Западной Европы.

С 1980 года Евгения работала преподавателем в Киевской консерватории (ныне – Национальная музыкальная академия Украины), а в 1990 году получила звание профессора. В 2002 году основала Международный благотворительный фонд Евгении Мирошниченко.

Самые известные партии в ее исполнении: Венера ("Энеида" Николая Лысенко), Шемаханская царица ("Золотой петушок" Николая Римского-Корсакова), Царица ночи ("Волшебная флейта" Вольфганга Моцарта), Розина ("Севильский цирюльник" Джоаки). В кинофильме "Украинская рапсодия" (1961) режиссера Сергея Параджанова Мирошниченко исполняет вокальные партии вместо актрисы Реус-Петренко.

Борьба с властью

В 1994 году, в возрасте 63, Евгения Семеновна завершила карьеру, однако певица до последнего проводила занятия и настойчиво боролась за возрождение "Малой оперы" в Киеве на сцене Лукьяновского народного дома. Мирошниченко планировала создать концертную площадку для развития молодых талантов и постановки малоизвестных классических оперных произведений. Впрочем, оперной певице так и не удалось достичь взаимопонимания с властями. Киевсовет передал здание артистке, однако землю вокруг постройки отдали в пользование ООО "Стройхолл". Поэтому Евгения не могла завезти в помещение декорации и начать ремонтные работы — новые землевладельцы запрещали какие-либо действия.

"Что происходит вокруг?! Почему же они меня "там" не слышат?! Боже же ты мой, сколько лет прожила, сколько своему народу отдала, а дождалась только унижения… Пять лет устраивают "хождение по мукам"! Думают, пожалуй, для себя требую? Уверены, что барыши буду сколачивать в новом оперном зале? А ведь я о детях думаю — о ваших… И своих! Они же не нужны никому сегодня… Их выталкивают в мир другой, чужой и растирают грязными подошвами их профессиональную способность… И они покидают нашу родину… Бордели строят, казино открывают, проституток своих устраивают в лучших местах столицы…", — говорила оперная исполнительница.

Болезнь и смерть Евгении Мирошниченко

На фоне непонимания со столичными чиновниками оперная дева боролась с раком груди. В Украине средств на лечение и операцию в Германии не нашлось, а помог ей бизнесмен из России — уроженец Львова Владимир Бабий.

"В Киеве я обращалась и к министрам, и к чиновникам, но никто не откликнулся. Я обращалась к Виктору Ющенко и Леониду Черновецкому – тоже безуспешно. Спонсор операции нашелся в Москве. Деньги дал бывший львовянин – поклонник моего таланта…", — делилась Мирошниченко.

Именно Бабий договорился с лучшими специалистами Мюнхена, оплатил операцию, химиотерапию и реабилитацию. 16 сентября 2008 года звезду сцены прооперировали. Затем Евгения Семеновна прошла курс химиотерапии и реабилитацию в Альпах. Операция прошла успешно, однако уже через полгода дева ушла из жизни – оторвался тромб.

Около четырех утра 27 апреля 2009 года Мирошниченко зашла в ванную комнату и внезапно упала. Смерть наступила мгновенно. Похоронили Евгению Семеновну на Байковом кладбище, недалеко от могилы академика Николая Амосова, в ее любимом розовом костюме.

Как выглядит могила Евгении Мирошниченко

СМИ сообщали, что министры выделили на похороны оперной артистки 32 тысячи грн, а самое надгробие от Киева стоило до 10 тысяч грн. Уже в апреле 2021 стало известно, что вместо старого памятника на могиле Мирошниченко установили скульптуру певицы в полный рост, выполненною из белого камня. Ее автор – скульптор Иван Мельничук, а цоколь создал Александр Сотник. Памятник был создан благодаря средствам, собранным семьей, друзьями, учениками и почитателями таланта Мирошниченко.

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"Если бы это происходило с участием городских властей или того же Министерства культуры. Но, к сожалению, никому до памяти мамы нет дела. Мы по собственной инициативе устанавливали мемориальную табличку дома и памятный знак для маминого класса в Национальной музыкальной академии Украины. Сами поставили и монумент на ее могиле. Давно пора", — рассказывал изданию "ГОРДОН" сын певицы Игорь Школьный.

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