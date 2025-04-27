Влада виділила на її поховання мізерну суму: від чого померла оперна діва Євгенія Мірошниченко і як виглядає її могила
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Примадонну української опери поховали у її улюбленому рожевому костюмі
Її називали діамантовим голосом України. Зірка української опери Євгенія Семенівна Мірошниченко померла рівно 16 років. Своє життя співачка присвятила творчості, а останні роки провела в боротьбі з владою і хворобою.
Мірошниченко пішла в засвіти 27 квітня 2009 року у Києві. "Телеграф" розповідає, що відомо про життя і смерть української примадонни, де похована і який вигляд має зараз її могила.
Євгенія Мірошниченко — що про неї відомо
Народилася 12 червня 1931 року в селі Перше Радянське (нині Графське) Харківської області. Батько загинув на війні, залишивши одними жінку і трьох дітей. У 1943 році Євгенія вступила до Харківського ремісничого училища, де навчалась на слюсаря. На одному з концертів художньої самодіяльності її замітив ректор Київської консерваторії, яку вона потім закінчила у 1957 році.
Деякий час Мірошниченко стажувалася у театрі La Scala у Мілані. З 1957 по 1990 рік була солісткою Київського театру опери та балету, виступала на багатьох світових сценах — у США, Канаді, країнах Західної Європи.
З 1980 року Євгенія працювала викладачем у Київській консерваторії (нині — Національна музична академія України), а у 1990 році отримала звання професора. У 2002 році заснувала Міжнародний благодійний фонд Євгенії Мірошниченко.
Найвідоміші партії у її виконанні: Венера ("Енеїда" Миколи Лисенка), Шемаханська цариця ("Золотий півник" Миколи Римського-Корсакова), Цариця ночі ("Чарівна флейта" Вольфґанґа Моцарта), Розіна ("Севільський цирульник" Джоакіно Россіні) та інші. У кінофільмі "Українська рапсодія" (1961) режисера Сергія Параджанова Мірошниченко виконує вокальні партії замість акторки Реус-Петренко.
Боротьба з владою
У 1994 році, у віці 63, Євгенія Семенівна завершила кар'єру, проте співачка до останнього проводила заняття й наполегливо боролася за відродження "Малої опери" в Києві на сцені Лук’янівського народного будинку. Мірошниченко планувала створити концертний майданчик для розвитку молодих талантів та постановки маловідомих класичних оперних творів. Втім, оперній співачці так і не вдалося досягти порозуміння з владою. Київрада передала будівлю артистці, однак землю навколо споруди віддали у користування ТОВ "Стройхол". Через це Євгенія не могла завезти до приміщення декорації та розпочати ремонтні роботи — нові землевласники забороняли будь-які дії.
"Що коїться навколо?! Чому ж вони мене "там" не чують?! Боже ж ти мій, скільки років прожила, скільки своєму народу віддала, а дочекалася тільки приниження… П’ять років влаштовують "ходіння по муках"! Думають, мабуть, для себе вимагаю? Впевнені, що бариші сколочуватиму в новому оперному залі? А я ж про дітей думаю — про ваших… І своїх! Вони ж не потрібні нікому сьогодні… Їх виштовхують у світ інший, чужий і розтирають брудними підошвами їхню фахову спроможність… І вони залишають нашу батьківщину… Борделі будують, казино відкривають, повій своїх задовольняють у найкращих місцях столиці…", — говорила оперна виконавиця.
Хвороба і смерть Євгенії Мірошниченко
На тлі нерозуміння зі столичними можновладцями оперна діва боролася з раком грудей. В Україні коштів на лікування та операцію в Німеччині не знайшлося, а допоміг їй бізнесмен із Росії — уродженець Львова Володимир Бабій.
"У Києві я зверталася і до міністрів, і до високопосадовців, але ніхто не відгукнувся. Я зверталася до Віктора Ющенка та Леоніда Черновецького – теж безуспішно. Спонсор операції знайшовся в Москві. Гроші дав колишній львів’янин – шанувальник мого таланту…", — ділилася Мірошниченко.
Саме Бабій домовився з найкращими спеціалістами Мюнхена, оплатив операцію, хімієтерапію та реабілітацію. 16 вересня 2008 року зірку сцени прооперували. Потім Євгенія Семенівна пройшла курс хімієтерапії та реабілітацію в Альпах. Операція пройшла успішно, проте вже через пів року діва пішла з життя — відірвався тромб.
Близько четвертої ранку 27 квітня 2009 року Мірошниченко зайшла до ванної кімнати й раптово впала. Смерть настала миттєво. Поховали Євгенію Семенівну на Байковому кладовищі, неподалік могили академіка Миколи Амосова, у її улюбленому рожевому костюмі.
Який вигляд має могила Євгенії Мірошниченко
ЗМІ повідомляли, що міністри виділили на похорон оперної артистки 32 тисячі грн, а самий надгробок від Києва вартував до 10 тисяч грн. Вже у квітні 2021 року стало відомо, що замість старого пам'ятника на могилі Мірошниченко встановили скульптуру співачки у повний зріст, виконану з білого каменю. Її автор – скульптор Іван Мельничук, а цоколь створив Олександр Сотник. Пам'ятник був створений завдяки коштам, зібраним родиною, друзями, учнями та шанувальниками таланту Мірошниченко.
"Якби це відбувалося за участю міської влади або того самого Міністерства культури. Але, на жаль, нікому до пам'яті мами немає діла. Ми з власної ініціативи встановлювали меморіальну табличку на будинку і пам'ятний знак для маминого класу в Національній музичній академії України. Самі поставили і пам'ятник на її могилі. Давно пора", — розповідав виданню "ГОРДОН" син співачки Ігор Школьний.
Нещодавно у Британії відбулася річниця зо дня народження Єлизавети II. Ми показували, який вигляд має могила покійної королеви.