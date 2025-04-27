Влада виділила на її поховання мізерну суму: від чого померла оперна діва Євгенія Мірошниченко і як виглядає її могила

Примадонну української опери поховали у її улюбленому рожевому костюмі

Її називали діамантовим голосом України. Зірка української опери Євгенія Семенівна Мірошниченко померла рівно 16 років. Своє життя співачка присвятила творчості, а останні роки провела в боротьбі з владою і хворобою.

Мірошниченко пішла в засвіти 27 квітня 2009 року у Києві. "Телеграф" розповідає, що відомо про життя і смерть української примадонни, де похована і який вигляд має зараз її могила.

Євгенія Мірошниченко — що про неї відомо

Народилася 12 червня 1931 року в селі Перше Радянське (нині Графське) Харківської області. Батько загинув на війні, залишивши одними жінку і трьох дітей. У 1943 році Євгенія вступила до Харківського ремісничого училища, де навчалась на слюсаря. На одному з концертів художньої самодіяльності її замітив ректор Київської консерваторії, яку вона потім закінчила у 1957 році.

Євгенія Мірошниченко у юності

Деякий час Мірошниченко стажувалася у театрі La Scala у Мілані. З 1957 по 1990 рік була солісткою Київського театру опери та балету, виступала на багатьох світових сценах — у США, Канаді, країнах Західної Європи.

З 1980 року Євгенія працювала викладачем у Київській консерваторії (нині — Національна музична академія України), а у 1990 році отримала звання професора. У 2002 році заснувала Міжнародний благодійний фонд Євгенії Мірошниченко.

Найвідоміші партії у її виконанні: Венера ("Енеїда" Миколи Лисенка), Шемаханська цариця ("Золотий півник" Миколи Римського-Корсакова), Цариця ночі ("Чарівна флейта" Вольфґанґа Моцарта), Розіна ("Севільський цирульник" Джоакіно Россіні) та інші. У кінофільмі "Українська рапсодія" (1961) режисера Сергія Параджанова Мірошниченко виконує вокальні партії замість акторки Реус-Петренко.

Боротьба з владою

У 1994 році, у віці 63, Євгенія Семенівна завершила кар'єру, проте співачка до останнього проводила заняття й наполегливо боролася за відродження "Малої опери" в Києві на сцені Лук’янівського народного будинку. Мірошниченко планувала створити концертний майданчик для розвитку молодих талантів та постановки маловідомих класичних оперних творів. Втім, оперній співачці так і не вдалося досягти порозуміння з владою. Київрада передала будівлю артистці, однак землю навколо споруди віддали у користування ТОВ "Стройхол". Через це Євгенія не могла завезти до приміщення декорації та розпочати ремонтні роботи — нові землевласники забороняли будь-які дії.

"Що коїться навколо?! Чому ж вони мене "там" не чують?! Боже ж ти мій, скільки років прожила, скільки своєму народу віддала, а дочекалася тільки приниження… П’ять років влаштовують "ходіння по муках"! Думають, мабуть, для себе вимагаю? Впевнені, що бариші сколочуватиму в новому оперному залі? А я ж про дітей думаю — про ваших… І своїх! Вони ж не потрібні нікому сьогодні… Їх виштовхують у світ інший, чужий і розтирають брудними підошвами їхню фахову спроможність… І вони залишають нашу батьківщину… Борделі будують, казино відкривають, повій своїх задовольняють у найкращих місцях столиці…", — говорила оперна виконавиця.

Хвороба і смерть Євгенії Мірошниченко

На тлі нерозуміння зі столичними можновладцями оперна діва боролася з раком грудей. В Україні коштів на лікування та операцію в Німеччині не знайшлося, а допоміг їй бізнесмен із Росії — уродженець Львова Володимир Бабій.

"У Києві я зверталася і до міністрів, і до високопосадовців, але ніхто не відгукнувся. Я зверталася до Віктора Ющенка та Леоніда Черновецького – теж безуспішно. Спонсор операції знайшовся в Москві. Гроші дав колишній львів’янин – шанувальник мого таланту…", — ділилася Мірошниченко.

Саме Бабій домовився з найкращими спеціалістами Мюнхена, оплатив операцію, хімієтерапію та реабілітацію. 16 вересня 2008 року зірку сцени прооперували. Потім Євгенія Семенівна пройшла курс хімієтерапії та реабілітацію в Альпах. Операція пройшла успішно, проте вже через пів року діва пішла з життя — відірвався тромб.

Близько четвертої ранку 27 квітня 2009 року Мірошниченко зайшла до ванної кімнати й раптово впала. Смерть настала миттєво. Поховали Євгенію Семенівну на Байковому кладовищі, неподалік могили академіка Миколи Амосова, у її улюбленому рожевому костюмі.

Який вигляд має могила Євгенії Мірошниченко

ЗМІ повідомляли, що міністри виділили на похорон оперної артистки 32 тисячі грн, а самий надгробок від Києва вартував до 10 тисяч грн. Вже у квітні 2021 року стало відомо, що замість старого пам'ятника на могилі Мірошниченко встановили скульптуру співачки у повний зріст, виконану з білого каменю. Її автор – скульптор Іван Мельничук, а цоколь створив Олександр Сотник. Пам'ятник був створений завдяки коштам, зібраним родиною, друзями, учнями та шанувальниками таланту Мірошниченко.

Який був від влади - 1 фото. Як зараз виглядає могила Мірошниченко - 2 фото

"Якби це відбувалося за участю міської влади або того самого Міністерства культури. Але, на жаль, нікому до пам'яті мами немає діла. Ми з власної ініціативи встановлювали меморіальну табличку на будинку і пам'ятний знак для маминого класу в Національній музичній академії України. Самі поставили і пам'ятник на її могилі. Давно пора", — розповідав виданню "ГОРДОН" син співачки Ігор Школьний.

Нещодавно у Британії відбулася річниця зо дня народження Єлизавети II. Ми показували, який вигляд має могила покійної королеви.