"Танці на кістках": запальний концерт відомої співачки після трагедії у Києві обурив українців

Після ракетної атаки росіян у столиці загинули 12 людей

У четвер, 24 квітня, Україна опинилася під масштабною ракетною атакою російських окупантів. У самій столиці було частково зруйновано житловий будинок, загинули та постраждали люди. Кількість загиблих у Києві склала 12 осіб, в тому числі й діти. Цього ж дня відбувся сольний концерт української співачки FIЇNKA (Ірина Вихованець).

У лютому артистка боролась за право представляти Україну на "Євробаченні 2025". На те, що після трагедії у столиці відбувся її гучний "сольник", у мережі звернула увагу блогерка Наталка Сонечко у Фейсбуці.

"Моя близька подруга, військова, мала квитки на цей концерт. І, звичайно ж, передзвонила уточнити, що концерт перенесуть. Але ніхто нічого не переносив, ніхто не зважав, що говорить з військовою, ветеранкою. Кошти за квитки ніхто не поверне. Але запропонували обміняти ці квитки на якийсь інших їхній концерт. Серйозно? Хто ж до вас тепер піде? Особливо після того, як раптом пані на сцені почало цікавити питання тих, хто в полоні. Це щоб якось виправдатися? Досі не перестаю дивуватися, як деякі люди все можуть перекрутити на свою користь. Гидко!", — розповіла жінка.

Під час свого виступу FIЇNKA справді нагадала про військових полонених. Табличка з написом "Кричіть про полонених, їх вбивають", яку тримала артистка у руці на сцені, була трохи пом'ята.

На своєму концерті 24 квітня, який відбувся на столичному майданчику Origin Stage, FIЇNKA виконувала як ліричні композиції, так і запальні — з танцями під гучні викрики глядачів. Крім цього варто додати, що на сцену виходив і Народний артист України Віктор Павлік, з яким співачка у травні має представити спільну пісню "Білі черемхи".

Відомо, що захід стартував о 19:00 та закінчився о 21:00. Це повідомляється на сайті з продажу квитків concert.ua.

Як реагує мережа на концерт FIЇNKA після трагедії

Під постом Наталки Сонечко люди пишуть загалом обурливі коментарі. Багатьох цікавить, чому не можна було хоча б перенести захід на більш вдалий час. Деяким жахливо усвідомлювати подібні інциденти, адже поки одні українці плачуть від втрат близьких людей, інші — веселяться. І це все відбувається в одному місті.

"Якось це не по-людськи зовсім"

"Аморальні танці на кістках"

"Це реально жах, пів країни плаче, пів країни скаче"

"Дійсно гидко, концерт можна було б і перенести"

"Поки війна не зачепить, не зрозуміють"

"О ,Боже, де ж межа людяності? Навіть не знаю про які концерти. Бо війна. Бо гинуть друзі. І не друзі. А захисники захисниці. Це дійсно треш — веселитись у цей день, коли ми оплакуємо загиблих"

"Я б не пішла. Та відмінила. Або якось змінила ну напрямок події, хз, не розважальне мабуть, а типу щодо підтримки, зцілення тощо"

"Мораль — це не про афіші й квитки. Це про здатність зупинитися, коли болить усім. Бо коли в місті щойно загинули люди, то музика — це не про життя, це про глухоту"

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