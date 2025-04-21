Замість "Христос воскрес" — хвиля хейту: блогерку Вербу зацькували за зовнішність біля церкви у Великдень

22-річна дівчина у незвичному вбранні святила паски

Українська блогерка Юлія Верба (справжнє прізвище Вербинець) потрапила у неприємну ситуацію, пов'язану з хейтом. У великоднє свято 20 квітня дівчина разом зі своїм нареченим Костянтином, якого прозвали "двійником Стерненка", та новонародженою дочкою відвідали храм для освячення великоднього кошика. Проте, темою обговорення у мережі стало вбрання 22-річної дівчини, її фігура та хода.

Блогерка, на яку в Інстаграмі підписано понад 2 мільйони користувачів, стала об'єктом насмішок. Для храму Юля обрала незвичний білий костюм, а ще вона трохи кульгала.

Крім цього, хейтери почали писати про "зайву" вагу блогерки, яка вперше народила дитину лиш у вересні 2024 року.

"Виставили в тік відео, де ми йдемо в церкву.. Хтось нас зняв. Ну ясно, що там вже мільйон переглядів і сотні коментарів.. Ну і звичайно всі мене засирають.. ВСІІІ Мою походку, що я поправилась і мій одяг… Люди такі безтактні.. Мені перший раз стало не приємно на хейт.. В мене зараз дуже сильний гормональний збій, немає критичних, почало висипати, я пухну просто ніби від повітря.. Це після пологів так І чесно так обідно це читати.. Походка пз*ц, бо ми спішили і мене нагризло взуття. А вдягнулась я завідверто, на думку коментарів", — прокоментувала Верба у своєму Телеграм-каналі.

Блогерка дивується, як такі коментарі можуть залишати "віруючі люди" і що їй нема чого соромитися, адже вона хороша людина. За словами дівчини, вона не пхає свого носа в чужі справи, нікого не обговорює і не повчає.

"Це не те, що стосується релігії. Це наше тупе хворе суспільство. 80% неадекватів. 20% нормальних ерудованих свідомих людей. Тут не йдеться про те, що я не сприймаю хейт. Я його 8 років вже сприймаю і пру далі. Тут просто маразм чесно. За спідницю, хустку. За вагу. За походку", — написала Юлія.

Варто нагадати, що блогерка народилася в Івано-Франківську, але наразі мешкає у Львівській області. Дівчина, що заробляє на постах у соцмережах, під час війни у липні 2023 року похизувалася купівлею авто за 9 млн грн.

Після ракетного обстрілу 8 липня 2024 року, що влучив у дитячу лікарню Охматдит та пологовий будинок у Києві, Юлія Верба була помічена в Інстаграмі у поширенні наративів, які співзвучні з російською пропагандою.

Юля з чоловіком Костею і дочкою Розою. Фото: instagram.com/verbaaa

Чоловік Верби старший за неї на 8 років. У червні 2024 року дівчина розповіла, чим займається її Костянтин.