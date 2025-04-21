Вместо "Христос воскрес" — волна хейта: блогершу Вербу затравили за внешность возле церкви в Пасху

22-летняя девушка в необычном наряде святила паски

Украинская блогерша Юлия Верба (настоящая фамилия Вербинец) попала в неприятную ситуацию, связанную с хейтом. В пасхальный праздник 20 апреля девушка вместе со своим женихом Константином, которого прозвали "двойником Стерненко", и новорожденной дочерью посетили храм для освящения пасхальной корзины. Однако, темой обсуждения в сети стали наряд 22-летней девушки, ее фигура и походка.

Блогерша, на которую в Инстаграме подписано более 2 миллионов пользователей, стала объектом насмешек. Для храма Юля выбрала необычный белый костюм, а еще она немного хромала.

Кроме этого, хейтеры начали писать о "лишнем" весе блогерши, которая впервые родила ребенка только в сентябре 2024 года.

"Выставили в ток видео, где мы идем в церковь. Кто-то нас снял. Ну ясно, что там уже миллион просмотров и сотни комментариев.. Ну и конечно все меня засирают.. ВСЕ!!! Мою походку, что я поправилась и мою одежду… Люди такие бестактные.. Мне первый раз стало неприятно на хейт. У меня сейчас очень сильный гормональный сбой, нет критических, начало высыпать, я пухну просто будто от воздуха. Это после родов да и честно так обидно это читать.. Походка пз*ц, потому что мы спешили и меня нагрызла обувь. А оделась я откровенно, по мнению комментариев", — прокомментировала Верба в своем Телеграме-канале.

Блогерша удивляется, как такие комментарии могут оставлять "верующие люди" и что ей нечего стесняться, ведь она хороший человек. По словам девушки, она не сует свой нос в чужие дела, никого не обсуждает и не поучает.

"Это не то, что касается религии. Это наше тупое больное общество. 80% неадекватов. 20% нормальных эрудированных сознательных людей. Здесь речь не идет о том, что я не воспринимаю хейт. Я его 8 лет уже воспринимаю и пру дальше. Здесь просто маразм честно. За юбку, платок. За вес. За походку", — написала Юлия.

Стоит напомнить, что блогерша родилась в Ивано-Франковске, но сейчас живет во Львовской области. Девушка, зарабатывающая на постах в соцсетях, во время войны в июле 2023 года похвасталась покупкой авто за 9 млн грн.

После ракетного обстрела 8 июля 2024 года, попавшего в детскую больницу Охматдет и роддом в Киеве, Юлия Верба была замечена в Инстаграме в распространении нарративов, созвучных с российской пропагандой.

Юля с мужем Костей и дочерью Розой. Фото: instagram.com/verbaaa

Муж Вербы старше ее на 8 лет. В июне 2024 года девушка рассказала, чем занимается ее Константин.