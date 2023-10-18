Укр

"Нет вкуса напрочь": фото блогерши Вербы с "двойником Стерненко" обсуждают в сети

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Юля Верба помолвлена Новость обновлена 18 октября 2023, 14:20
Юля Верба помолвлена. Фото instagram.com/verbaaa.verbaaa

Блогерша не рассказывает, кем является ее будущий муж, но фотографиями в соцсети делится

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба, которая во время войны купила машину за 9 млн грн, показала в Instagram своего жениха. Парень недавно сделал предложение девушке, та ответила "да".

В сети украинцы неоднозначно реагируют на фотографию Вербы с любимым. В Twitter пользователь @lisa_kirj обратила внимание на свежий снимок со страницы блогерши.

Так, в публикации иронизируют над тем, что девушка одета в шубу и люксовые украшения, тогда как парень носит баллонный жилет и "спортивки". В комментариях обсуждают пару Юлии Вербы с женихом. Кто-то считает, что у девушки нет вкуса, другие называют блогершу симпатичной. Большинство шуток касаются сходства парня с активистом Сергеем Стерненко.

Юля Верба с женихом, обсуждение сети

Вот что пишут украинцы под снимком Юли Вербы с бойфрендом:

  • "Нет вкуса напрочь";
  • "Да Юля симпатичная девушка, глупенькая, но явно не уродина",
  • "Да это же блин реально Стерненко!!!",
  • "Блин, я определенно не шарю, но мне что эти дорогие сумки с золотой фурнитурой, что базарный трэш выглядят одинаково".
Юля Верба с женихом, обсуждение сети
Юля Верба с женихом, обсуждение сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как стендапер Антон Тимошенко "разнес" обиженную Вербу за "тихие" донаты для ВСУ. Вместе с Сергеем Притулой он раскритиковал блогеров, которые во время войны кичатся роскошью, а о помощи армии молчат.

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#Юля Верба